Paris will Überproduktion von Wein verhindern

Die Weinbranche solle sich auf diese Weise erholen können und langfristig gerettet werden, sagte Landwirtschaftsministerin Annie Genevard. Die französische Weinproduktion wird laut Prognose vom September um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Sie werde jedoch 13 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, da eine Hitzewelle und Dürre im August sowie kleinere Rebflächen die Produktion verringert hätten, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.