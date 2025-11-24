Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geld für Winzer

Paris will Überproduktion von Wein verhindern

Ausland
24.11.2025 22:33
Frankreichs Regierung subventioniert Winzerinnen und Winzer, wenn sie Rebeflächen roden ...
Frankreichs Regierung subventioniert Winzerinnen und Winzer, wenn sie Rebeflächen roden (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Frankreichs Regierung will eine Überproduktion von Wein verhindern und unterstützt die Winzerinnen und Winzer dazu mit 130 Millionen Euro. Voraussetzung ist, dass sie Rebflächen roden. Dieser Ansatz wird von einigen in der Branche kritisiert.

0 Kommentare

Südliche Gebiete würden durch die Rodung anfälliger für Waldbrände, sagten sie. Die französische Regierung, die die Entfernung von Rebstöcken subventioniert, argumentiert hingegen mit sinkendem Weinkonsum, besonders bei Rotweinen. „Die Branche leidet unter einer sich verschlechternden Situation, geprägt von den Auswirkungen des Klimawandels, die seit mehreren Jahren wiederholt die Ernten beeinträchtigen, dem anhaltenden Rückgang des Weinkonsums – besonders bei Rotweinen – und erheblichen geopolitischen Spannungen“, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Lesen Sie auch:
Der heimische Weinabsatz schwächelt.
Krone Plus Logo
Umsatzeinbruch
Wie innovative Winzer gegen die Krise kämpfen
20.10.2025

Die Weinbranche solle sich auf diese Weise erholen können und langfristig gerettet werden, sagte Landwirtschaftsministerin Annie Genevard. Die französische Weinproduktion wird laut Prognose vom September um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Sie werde jedoch 13 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, da eine Hitzewelle und Dürre im August sowie kleinere Rebflächen die Produktion verringert hätten, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf