Geld für Winzer
Paris will Überproduktion von Wein verhindern
Frankreichs Regierung will eine Überproduktion von Wein verhindern und unterstützt die Winzerinnen und Winzer dazu mit 130 Millionen Euro. Voraussetzung ist, dass sie Rebflächen roden. Dieser Ansatz wird von einigen in der Branche kritisiert.
Südliche Gebiete würden durch die Rodung anfälliger für Waldbrände, sagten sie. Die französische Regierung, die die Entfernung von Rebstöcken subventioniert, argumentiert hingegen mit sinkendem Weinkonsum, besonders bei Rotweinen. „Die Branche leidet unter einer sich verschlechternden Situation, geprägt von den Auswirkungen des Klimawandels, die seit mehreren Jahren wiederholt die Ernten beeinträchtigen, dem anhaltenden Rückgang des Weinkonsums – besonders bei Rotweinen – und erheblichen geopolitischen Spannungen“, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.
Die Weinbranche solle sich auf diese Weise erholen können und langfristig gerettet werden, sagte Landwirtschaftsministerin Annie Genevard. Die französische Weinproduktion wird laut Prognose vom September um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Sie werde jedoch 13 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, da eine Hitzewelle und Dürre im August sowie kleinere Rebflächen die Produktion verringert hätten, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.
