Warum heißt Jamie Vardy auf einmal „Becky“?

Der ein oder andere Fußball-Fan dürfte sich die Augen gerieben haben, als er Jamie Vardy im Serie-A-Spiel gegen die AS Roma mit dem Namen „Becky“ auf dem Rücken auflaufen sah. Was steckt dahinter?
Am Sonntag hatte die US Cremonese die Hauptstädter in der Liga empfangen, für Vardy und Co. endete das Spiel mit einer 1:3-Heimniederlage. Sportlich blieb der 26-fache Teamspieler Englands zwar blass, fiel jedoch mit seinem Trikot auf. Auf dessen Rücken stand nämlich nicht sein Nachname, sondern der Spitzname seiner Ehefrau Rebekah.
Der 12. Spieltag im italienischen Oberhaus stand nämlich im Zeichen einer langjährigen Kampagne. Um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, liefen die Spieler mit einem roten Streifen im Gesicht auf, außerdem hatten sie die Möglichkeit, den Namen einer Frau, die ihnen nahe steht, auf dem Rücken zu tragen. Vardy entschied sich für „Becky“, mit der er seit 2016 verheiratet ist und mit der er zwei gemeinsame Töchter hat.
