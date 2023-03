„Teilzeit muss unattraktiver werden“

Herr will Umverteilung und Arbeitszeitverkürzung

Die SPÖ-Abgeordnete Julia Herr wünscht sich „eine schon lange überfällige Umverteilung“, immerhin seien in den vergangenen 40 Jahren nur die „Gewinne“ gestiegen und nicht die Gehälter. Sie kämpft nicht nur für höhere Löhne, sondern auch für eine Arbeitszeitverkürzung auf rund 32 Stunden für alle. Die Menschen würden dann wieder „gerne in die Arbeit gehen“ und damit würde auch die Produktivität steigen. „Es geht sich aus, es liegt am politischen Willen“, ist sie sich sicher.