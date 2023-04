So antwortet Nehammer auf Ihre Fragen!

Innenpolitik

Vor der Stärke der FPÖ habe Nehammer keine Angst. Es fehle den Freiheitlichen an „realen Lösungsansätzen“, das „Maulheldentum“ würde die Menschen nur „emotionalisieren und frustrieren“, weil am Ende nichts passiere. Eine solche Politik sei für ihn „verantwortungslos“. Zur SPÖ-Obmanndebatte wolle er sich in Zurückhaltung üben. Ob es Neuwahlen geben kann? „Wir haben die Aufgabe, die Legislaturperiode fertigzuarbeiten.“