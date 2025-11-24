Kummer: „Das Wetter ist für mich abgeschlossen!“

Das klingt eigentlich alles sehr positiv, was Sie erzählen. Und eigentlich auch überhaupt nicht traurig, oder böse, wie es von einigen nach Ihrem Aus beim ORF ja skizziert wurde.

Ich bin dankbar für mehr als 31 Jahre, die ich in einem Unternehmen sein durfte. Dieser Job ist ein Privileg, der von ganz vielen Menschen abhängig ist, die den Daumen rauf oder runter geben. Es ist auch so, das muss einem bewusst sein, ich habe über viele Jahrzehnte keine fixe Anstellung gehabt, sondern immer nur Jahresverträge. Ab und zu einen Zweijahresvertrag. Das heißt, ich habe jedes Jahr zu Weihnachten mein Ablaufdatum gekannt - was natürlich über die Jahrzehnte nicht lustig war, wenn man dann immer wieder zittert, ob der Vertrag verlängert, oder nicht. Aber man hat sich auch damit arrangiert. Und eben diese Dankbarkeit überwiegt, weil es doch ein Privileg ist, diesen Job machen zu dürfen. Man kann auch nicht sagen, ich will jetzt eine beliebte Moderatorin werden. Das ist etwas, das geht auf energetischer Ebene, da schwingt etwas mit, oder eben nicht. Bei mir ist diese Schwingung scheinbar rübergekommen, dafür bin ich sehr dankbar und ich freue mich auf alles, was auf mich zukommt. Und es sind sehr viele Angebote aktuell im Raum, bei denen ich noch gar keine Zeit hatte, sie mir anzuschauen, oder Gespräche zu führen. Eben, weil ich eben vor lauter Arbeit nicht dazu komme.