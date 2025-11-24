Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach bitterem ORF-Ende

Kummer: „Das Wetter ist für mich abgeschlossen!“

Adabei Österreich
24.11.2025 21:30
Christa Kummer am Montag bei dem Charity-Fotoshooting für „Dancer Against Cancer“ in Wien. Sie ...
Christa Kummer am Montag bei dem Charity-Fotoshooting für „Dancer Against Cancer“ in Wien. Sie posierte vor der Linse von Star-Fotograf Manfred Baumann und sprach mit der „Krone“ über ihr neues Leben ohne den ORF.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Zwei Monate ist es her, dass Christa Kummer ihre letzte Sendung im ORF präsentierte. Bei einem Charity-Fotoshooting mit Manfred Baumann in Wien spricht sie mit der „Krone“ darüber, wie es ihr jetzt geht und warum sie dank voller Auftragsbücher auch in Zukunft wenig Kummer haben wird. 

0 Kommentare

„Krone“: Sie gehen sehr selektiv damit um, für welches Charity-Projekt Sie sich einsetzen. Warum sind Sie heute bei „Dancer Against Cancer“ und dem Fotoshooting mit Manfred Baumann dabei?
Christa Kummer: Weil ich einfach es immer toll finde, wie Manfred Baumann mit seiner Ehefrau Nelly das Ganze professionell aufzieht und in Szene setzt. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass es auch aufzeigen soll, wie wichtig Gesundheit ist. Uns ist allen nicht wirklich bewusst, dass dieser Körper 365 Tage im Jahr, jede tausendstel Sekunde unseres Lebens, wenn wir Glück haben, viele Jahrzehnte für uns da ist und arbeitet. Und wie oft schenken wir diesem Körper ein bisschen Achtsamkeit, oder sagen, wenn wir davor aufstehen „Hey, super, guten Morgen, schön, dass wir heute gemeinsam diesen Tag verbringen dürfen.“ Stattdessen füttern wir diesen Körper mit ungesunder Nahrung, gönnen ihm wenig Schlaf, dazu viel Stress.  Und das ist für mich so eine wichtige Botschaft, dass wir erst zu denken beginnen, wenn es uns schlecht geht.

Die Stöckelschuhe wurden zum Markenzeichen.
Die Stöckelschuhe wurden zum Markenzeichen.(Bild: ORF)

Das erinnert an den Spruch, dass man erst immer dann etwas zu schätzen weiß, wenn man es verloren hat. Jetzt sind Sie nicht mehr im ORF, fehlt Ihnen etwas, wie sind die Resonanzen auf der Straße?
Ich merke, dass ich den Menschen fehle. Ich habe im Moment wirklich und ganz ehrlich gesagt noch gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob mir etwas fehlt, weil ich mit dem Ende, also mit 19. September, meine letzte Sendung gemacht habe. Aber mit dem Beginn in dieses neue Leben hetze ich quasi von Auftrag zu Auftrag. Also ich habe nicht einmal wirklich Zeit, meinen Schrank zusammenzuräumen (lacht). Da habe ich jetzt am Wochenende einmal begonnen, aufzuräumen. Und dann bin ich auf die „verrückte“ Idee gekommen, dass es wieder ganz viel Arbeit ist. Also ich muss gerade ein bisschen auf mich aufpassen, was die Frau Kummer eher sehr selten tut. Nämlich, dass es nicht zu viel wird, dass der Körper nicht irgendwann sagt: „So, jetzt lege ich dich mal flach, damit du auch mir ein bisschen Achtsamkeit schenkst.“

Das heißt, sie haben auch ohne ORF volle Auftragsbücher?
Ich halte aktuell sehr viele Vorträge. Ich bin sehr gut gebucht, auch schon für nächstes Jahr bis Ende November. Also es hat sich hier eine neue Welt eröffnet und damit verbunden so viele wirklich schöne Dinge. Und was das Publikum betrifft, ich habe so das Gefühl, ich bin mit ihnen und die Menschen sind mit mir zusammengewachsen. Meine Familie ist also unglaublich groß geworden. Diese Herzenswärme, die mir entgegenkommt. Egal, ob ich jetzt auf der Mariahilfer Straße in Wien bin, oder ob ich in Graz, in der Herrengasse gehe. Die Leute reden mich an, sagen mir, wie traurig sie sind, dass sie mich nicht mehr sehen. Wir machen ein Selfie, wir kommen ins Reden. Sie erzählen mir ihre eigenen Lebensgeschichten, die manchmal bedrückend sind, aber die manchmal auch sehr schön sind. Es ist für mich so, gerade, als ob ich irgendwo in einer anderen Sphäre lebe.

„Krone“-Adabei Norman Schenz traf Christa Kummer und Manfred Baumann hinter den Kulissen des ...
„Krone“-Adabei Norman Schenz traf Christa Kummer und Manfred Baumann hinter den Kulissen des Charity-Fotoshootings für „Dancer Against Cancer“.(Bild: Norman Schenz/Kronen Zeitung)

Gibt es da besondere Begegnungen, von denen Sie uns erzählen können?
Da gibt es keine spezielle, die ich herausheben will, sondern das müsste ich mit jeder einzelnen Begegnung machen. Auch die, bei denen mir Menschen  via Social Media geschrieben haben, dass ich, egal wie das Wetter war, für sie immer die Sonne habe scheinen lassen. Da war so viel und da ist so viel Wertschätzendes gekommen. Das ist mir ja selbst gar nicht bewusst gewesen. Weil ich habe ja nicht Christa Kummer gespielt, sondern ich war einfach Christa Kummer. Und ja, es ist einfach für mich selbstverständlich gewesen. Was jetzt mit den Reaktionen zu etwas Besonderem gemacht wird, dass ich scheinbar etwas vermittelt habe und vielleicht doch etwas Empathisches in meiner Art gehabt habe, das den Menschen gefallen hat. So wie wir gesagt haben, ,Ja, es schüttet wie aus Kübeln, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch – und wir schaffen das.‘ Das war meine persönliche Note, ein inneres Anliegen und das habe ich nicht gespielt.

Zitat Icon

Ich habe jedes Jahr zu Weihnachten mein Ablaufdatum gekannt - was natürlich über die Jahrzehnte nicht lustig war, wenn man dann immer wieder zittert

Christa Kummer über die Jahres- und Zweijahresverträge, die sie beim ORF hatte.

Das klingt eigentlich alles sehr positiv, was Sie erzählen. Und eigentlich auch überhaupt nicht traurig, oder böse, wie es von einigen nach Ihrem Aus beim ORF ja skizziert wurde.
Ich bin dankbar für mehr als 31 Jahre, die ich in einem Unternehmen sein durfte. Dieser Job ist ein Privileg, der von ganz vielen Menschen abhängig ist, die den Daumen rauf oder runter geben. Es ist auch so, das muss einem bewusst sein, ich habe über viele Jahrzehnte keine fixe Anstellung gehabt, sondern immer nur Jahresverträge. Ab und zu einen Zweijahresvertrag. Das heißt, ich habe jedes Jahr zu Weihnachten mein Ablaufdatum gekannt - was natürlich über die Jahrzehnte nicht lustig war, wenn man dann immer wieder zittert, ob der Vertrag verlängert, oder nicht. Aber man hat sich auch damit arrangiert. Und eben diese Dankbarkeit überwiegt, weil es doch ein Privileg ist, diesen Job machen zu dürfen. Man kann auch nicht sagen, ich will jetzt eine beliebte Moderatorin werden. Das ist etwas, das geht auf energetischer Ebene, da schwingt etwas mit, oder eben nicht. Bei mir ist diese Schwingung scheinbar rübergekommen, dafür bin ich sehr dankbar und ich freue mich auf alles, was auf mich zukommt. Und es sind sehr viele Angebote aktuell im Raum, bei denen ich noch gar keine Zeit hatte, sie mir anzuschauen, oder Gespräche zu führen. Eben, weil ich eben vor lauter Arbeit nicht dazu komme.

Lesen Sie auch:
Bevor es zur Eröffnung der Ausstellung „Die Legenden der Titanic“ ging, sagte Christa Kummer ...
Letzter Arbeitstag
Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“
30.09.2025
Nachfolgerin schon fix
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
15.09.2025
Ihre letzte Sendung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
19.09.2025

Flackert sie also gar nicht mehr auf, die „alte Liebe“ zum alten Job?
Nein, es ist, wie gesagt, gar keine Zeit mehr dafür. Und ja, und wenn eine Kamera da ist, dann ist wie bei einem Zirkuspferd: Wenn der Scheinwerfer angeht, die Musik spielt, dann ist man bereit! Also, Sie könnten mich um 0 Uhr aufwecken und ich könnte Ihnen jederzeit das Wetter, oder was auch immer runter moderieren. Aber eines ist für mich klar: Das Wetter ist für mich abgeschlossen. Das ist Geschichte für mich!

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Miss-Universe-Wahl
Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus
Message Macht Medien
Silvia Schneider: Mischt sie bald die Politik auf?
Prinzessin Kate beobachtet die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Balkon des ...
Stille am Cenotaph
König Charles ehrt Gefallene – Kate tief bewegt
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Prinz William beweist beim Beachvolleyballspiel am Copacabana-Strand seine Sportlichkeit.
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.448 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
145.318 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
657 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Adabei Österreich
Nach bitterem ORF-Ende
Kummer: „Das Wetter ist für mich abgeschlossen!“
Noch ein neuer ORF-Job
Darum glaubt Barbara Karlich an ein „gutes Omen“
Bei der Comic Con
Elijah Wood & Co. – Hollywoodstars belagern Wien
Tour, Liebe & 80er
Mutmacher Bukowski voll im Leben und krebsfrei
Trauert um Freundinnen
Otto Retzer schwärmt von den Kessler-Zwillingen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf