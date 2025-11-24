Amazon plant 50 Milliarden für Digitaloffensive

Konkret will Amazon bis zu 50 Milliarden US-Dollar (über 43 Milliarden Euro) in den Ausbau seiner Kapazitäten an Künstlicher Intelligenz (KI) und Supercomputing investieren. Ein großer Teil davon soll künftig US-Regierungskunden zur Verfügung stehen, erklärte das Unternehmen auf seiner Webseite. Der Versandhandel-Gigant stellt bereits jetzt eine breite Infrastruktur für die US-amerikanische Regierung und weitere große Unternehmen zur Verfügung.