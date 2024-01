Hacker kontert ÖVP: „Geld besser als Gutscheine“

Nach und nach sickert durch, was Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in seiner Rede präsentieren will. Migranten sollen erst nach fünf Jahren Sozialleistungen erhalten. Zudem soll es Sachleistungen statt Bargeld geben. Weil das vermutlich vor den Höchstrichtern nicht hält, müsste diese Regelung auch für Inländer gelten.