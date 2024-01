Flug nach Lanzarote wegen Randalierern umgeleitet

Ein Flugzeug auf dem Weg von Großbritannien auf die Kanareninsel Lanzarote ist wegen acht randalierenden Passagieren umgeleitet worden - ein Fluggast wurde festgenommen. Die Maschine landete wegen der Unruhen an Bord am Freitag in Faro in Portugal, wie eine Polizeivertreterin vor Ort der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der festgenommene Passagier sei britisch-polnischer Herkunft, bei den sieben anderen Fluggästen handle es sich um polnische Staatsbürger, hieß es weiter.