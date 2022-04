Auf Flug randaliert - und in Psychiatrie gelandet

Lebenslange Sperre bei „Jet2“ und 6000 Euro Geldstrafe - so die Folgen für jene Randaliererin, wegen der ein Flieger auf dem Weg von Manchester nach Antalya in Wien-Schwechat zwischenlanden musste. Nun hat Catherine B. per Brief an die Fluggesellschaft versucht, ihr Verhalten zu rechtfertigen. „Ich weiß, es ist keine Entschuldigung - aber ich leide unter psychischen Problemen, habe Angstzustände und eine Persönlichkeitsstörung.“