Die zwei Gesichter der SPÖ in Sachen Wirtschaft

Ihr Parteichef, Mario Leiter, schlug nicht nur wesentlich moderatere Töne an, sondern unterstützte Hartmanns Forderungen. So sei der Ausbau der Bahninfrastruktur im unteren Rheintal sowie der Bau der Bodensee-Schnellstraße zu begrüßen. „Die Vorarlberger Wirtschaft benötigt optimale Rahmenbedingungen, um im Wettbewerb zu bestehen. Wir müssen unser Land modernisieren. Das ist nur möglich, wenn wir die Bevölkerung in diesen Prozess miteinbeziehen.“