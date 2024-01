Ärger über Dauer von Wahlarztkosten-Erstattung

Beide Rechnungen habe sie jeweils direkt bei den Arztbesuchen bezahlt und am 17. Oktober sowie am 13. November bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) mit der Bitte um eine Erstattung der Kosten eingereicht. „Bis jetzt erfolgte keine Bearbeitung“, schrieb uns die Versicherte am 8. Jänner.