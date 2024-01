Lauter sein als Anti-Demokraten

Das Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam, die im herrenmenschlichen (Alb-)Traum der Deportation von Millionen schwelgen. Donald Trump, der in seiner scheußlichen Wahlkampf-Rhetorik nicht vor der Sprache der Nazis zurückschreckt. Hunderte Menschen, die in Rom die Hand zum faschistischen „Saluto romano“ erheben - und die italienische Ministerpräsidentin schweigt dazu. Und in Österreich Herbert Kickl, der mit dem Begriff „Volkskanzler“ den Geist einer dunklen Vergangenheit heraufbeschwört und Orbáns „illiberale Demokratie“, diesen zynischen Widerspruch in sich, feiert.