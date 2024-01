Eine Box, die sensibilisieren soll

Kommunen ziehen nach

Erfreulicherweise ziehen immer mehr große Kommunen nach und rollen dieses Angebot auf alle Schulen aus. Nach der Landeshauptstadt Bregenz wird nun auch die Stadt Dornbirn, der mit Abstand wichtigste Bildungsstandort im Land, den Schülerinnen kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung stellen. „Wir wollen den Mädchen damit einen einfachen und diskreten Zugang ermöglichen und gleichzeitig im Sinne der Gesundheitsvorsorge Informationen zu diesem wichtigen Thema zur Verfügung stellen“, berichtet Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP). „Die umweltfreundlichen Produkte - also Binden und Tampons - befinden sich in einer speziell entwickelten Monatshygienebox, die in den Schulen zur Verfügung steht“, ergänzt Dornbirns Schulstadträtin Karin Feurstein-Pichler (ÖVP).