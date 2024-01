Schockierende Voicemails: „Ich bringe Euch um!“

Die Mädchen zwischen 14 und 15 Jahren erhielten am Donnerstag mehrere Sprachnachrichten von dem 17-jährigen Exfreund. „Der in Klagenfurt lebende Ungar bedrohte darin die Mädchen mit dem Umbringen“, berichtet die Polizei. „Diese wandte sich an die Direktion ihrer Schule, die dann die Polizei informierte.“ Die Beamten konnten den 17-Jährigen auch bald finden und auf die Polizeiinspektion in der St. Ruprechter Straße bringen.