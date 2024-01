Gewalttätige Ex-Freunde drohten Frauen mit Mord

Noch bei der Einvernahme samt Dolmetscher auf der Polizeiinspektion erhielt die Frau eine neuerliche Drohung auf dem Handy. Und so klickten auch für den 26-jährigen, voll geständigen Rumänen nur wenig später an dessen Wohnadresse in Klagenfurt die Handschellen. In beiden schockierenden Fällen wurden gegen die Verdächtigen Annäherungs- und Betretungsverbote ausgesprochen, und Anzeigen erstattet.