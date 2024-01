Erneut Hai-Angriff vor der Küste von Südaustralien

Sechs Haiangriffe in nur einem Jahr

Erst Ende Dezember war im selben Bundesstaat ein Teenager von einem Hai tödlich verletzt worden. Im Mai vergangenen Jahres wurde ein 46-Jähriger in der Region vermutlich ebenfalls bei einer Hai-Attacke getötet. Nach Angaben des Senders 9News war der jüngste Angriff bereits der sechste in South Australia innerhalb von nur einem Jahr.