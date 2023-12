Teenager stirbt vor Angehörigen bei Hai-Angriff

Maßnahmen gefordert

Angesichts der Häufung von Angriffen ist der Ruf nach mehr Schutz für Surfer und Badegäste in der Region laut geworden. Anders als in anderen Bundesstaaten werden in South Australia keine Wasserfallen oder Netze eingesetzt, um Haie fernzuhalten, wie der Sender ABC berichtete. Es gebe allerdings Patrouillen mit Luftüberwachung. Die Grünen in der Region forderten demnach, der Staat solle Hai-Abwehrmittel für Schwimmer bezuschussen.