Die Wirtschaft lädt zum Jubiläumstanz ein

Neuerungen zum Jubiläum

Auch heuer, genau genommen am 27. Jänner, werden wieder hunderte Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bei der rauschenden Ballnacht in der Wirtschaftskammer erwartet. Zum Jubiläum will das nunmehrige Organisatorenteam rund um Hans Lackner und Christian Schriefl mit einigen Neuerungen aufwarten: „Wir haben uns neue Specials zu den bereits bisher bestehenden Bar-Bereichen mit unterschiedlichen Themen einfallen lassen, darunter eine Wirtschaftsbund-Würstelboutique und die Café-Bar New York. Auch auf eine ,Super Trouper’ ABBA-Show als Mitternachtseinlage dürfen die Gäste gespannt sein“, verrät Schriefl erste Details.