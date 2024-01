Nicht auf Lager | Kampf um Platz 2

Nicht auf Lager. „In Österreich versteht mittlerweile niemand mehr, was an einem Superwahljahr ,super´ sein sollte“, meint der satirische „Herr Nimmerwurscht“ heute in der „Krone“. Wie wir wissen: Gerade auch hierzulande überholt die Realität immer wieder die Satire. Jetzt zum Jahresanfang, wo so viele gerne in die Zukunft blicken, wird auch eifrig herumzitiert. Politanalyst Thomas Hofer wählt für seinen Vorschau-Kommentar in der heutigen „Krone“-Ausgabe ein Nestroy-Zitat gleich als Titel: „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“. Er meint, dieses Zitat werde das innenpolitische Jahr 2024 dominieren. Denn „erst werden sich die vormaligen Großparteien ÖVP und SPÖ vor einem möglichen KPÖ-Bürgermeister in Salzburg fürchten“. Dann werde der europaweite Rechtsruck bei der EU-Wahl verängstigen. Schließlich drohe, „als Höhepunkt der Fahrt in der politischen Geisterbahn“, wie Hofer erwartet, „eine disruptive Nationalratswahl“. Die Frage, ob Herbert Kickl mit seiner FPÖ als mögliche Nummer 1 den Regierungsbildungsauftrag oder gar das Kanzleramt bekommt, werde in Österreich selbst die US-Wahl überstrahlen. Hofer: „Was die anderen Parteien übersehen, ist, dass sich so alles nur um die FPÖ dreht und diese zum Mittelpunkt des politischen Sonnensystems wird.“ Der bestgefüllte Raum im politischen Haus sei der Wartesaal, viele Menschen wollten sich auf Polit-Spielchen nicht einlassen. Sie wären, glaubt nicht nur Hofer, „mit zukunftsgerichteten Ansätzen ansprechbar“. Zukunfts-Lösekompetenz? Genau die scheinen viele politische Akteure der Gegenwart so gar nicht auf Lager zu haben.