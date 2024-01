Mit Auto über Böschung gestürzt: Lenker (86) tot

Der 86-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau war mit seinem Auto auf der Obermillstätter Straße (L17a) in Richtung Millstatt unterwegs. Aus unbekannter Ursache fuhr er in einer Rechtskurve plötzlich geradeaus auf einen Parkplatz und stürzte in weiterer Folge mit seinem Pkw über eine am Ende des Parkplatzes befindliche, sieben Meter hohe Böschungsmauer.