Diese 5 Neuen kommen 2024 - auch ein Ford von VW

Der Q6 kommt übrigens nicht alleine. Genau wie damals beim konventionellen Q5 läuft sich in seinem Windschatten auch wieder ein Macan warm, mit dem die Schwaben ihre Elektrifizierung in die Breite treiben wollen. Auch für Porsche ist das Auto damit immens wichtig, nur müssen sie in Stuttgart anders als in Ingolstadt nicht erst wieder ihren Vorsprung durch Technik unter Beweis stellen, sondern sind dem Taycan sei Dank auch auf der Electric Avenue längst in der Pole Position.