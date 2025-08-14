Anwalt von Bohrloch-Opfer fordert Schmerzensgeld

Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Nach Skandal-OP am LKH Graz, bei dem ein Mädchen den Kopf eines Patienten aufgebohrt haben soll, müssen sich zwei Chirurgen vor Gericht verantworten. Der Anwalt des Opfers kündigt via „Krone“ Maßnahmen an und kritisiert, dass nur eine einfache Körperverletzung angeklagt wurde.
Seit Dienstag ist es fix, wenn auch die Staatsanwaltschaft Graz noch keine Bestätigung abgibt: Jene Neurochirurgin, die ihre zwölfjährige Tochter im Zuge einer Not-Operation den Kopf eines Steirers aufbohren lassen haben soll, muss sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.
