Anwalt von Bohrloch-Opfer fordert Schmerzensgeld

Nach Skandal-OP am LKH Graz, bei dem ein Mädchen den Kopf eines Patienten aufgebohrt haben soll, müssen sich zwei Chirurgen vor Gericht verantworten. Der Anwalt des Opfers kündigt via „Krone“ Maßnahmen an und kritisiert, dass nur eine einfache Körperverletzung angeklagt wurde.