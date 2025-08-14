Freispruch für vermeintliche Parfümdiebin (40)

Doch nach Anhörung der Zeugen, darunter der Filialleiter und sein Stellvertreter, die aussagten, selbst keine Wahrnehmungen über einen Diebstahl gehabt zu haben, sondern auf Hinweise von anderen Mitarbeitern reagiert hätten, hält die Frau Rat auch die Angaben der Zweitangeklagten für glaubwürdig. „Ich sammle eben Kosmetik und Pflege und habe viel im Internet bestellt. Da ist in den vergangenen Jahren viel zusammengekommen“, meinte die Angeklagte. Bei den sichergestellten Produkten soll es sich vorwiegend um Tester beziehungsweise Abschreibeware gehandelt haben.