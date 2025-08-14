Warum Justiz Haft für Sexualstraftäter reduzierte

Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung sind mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft, bei besonderen Erschwernisgründen steigt die Strafdrohung auf 15 Jahre – vor allem dann, wenn Opfer schwer wiegende Leiden davontragen. Doch wie schauen die Urteile in der Praxis aus? Und welche Unterschiede gibt es zwischen den Richtersprüchen erster und zweiter Instanz? Wir haben uns drei Fälle angesehen, die auch innerhalb der Justiz für Diskussionen sorgen.