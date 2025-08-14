Warum Justiz Haft für Sexualstraftäter reduzierte

Ein Kärntner betäubt Frauen mit K.-o.-Tropfen und vergeht sich an ihnen; nicht einmal ein schlafendes Baby daneben hält ihn ab. Ein anderer schändet im Laufe von drei Jahrzehnten sieben Kinder – die Justiz bestätigt zwar die Schuldsprüche, senkt in der Berufung allerdings die Dauer der Haftstrafen. Wie kann das sein?
Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung sind mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft, bei besonderen Erschwernisgründen steigt die Strafdrohung auf 15 Jahre – vor allem dann, wenn Opfer schwer wiegende Leiden davontragen. Doch wie schauen die Urteile in der Praxis aus? Und welche Unterschiede gibt es zwischen den Richtersprüchen erster und zweiter Instanz? Wir haben uns drei Fälle angesehen, die auch innerhalb der Justiz für Diskussionen sorgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.