„Oben am Mast, da spürt man das Adrenalin“

Die Rotoren des „Super Puma“-Hubschraubers rattern laut, der Fallwind ist enorm. Fünf Arbeiter befinden sich auf der Spitze des 220-kV-Strommasts mit der Nummer 187 im Hagengebirge hoch über Golling. In weniger als zwei Stunden und nach zahlreichen Hubschrauberflügen wird dieser Mast Geschichte sein – abgebaut durch die Mannen der Firmen „Cteam“ und „Powerlines Energy“.