„Oben am Mast, da spürt man das Adrenalin“
Abbau der Stromleitung
Die neue 380-kV-Leitung in Salzburg ist schon in Betrieb. Jetzt gilt es, die alten 220-kV-Masten abzubauen. Doch die Arbeiten im Hochgebirge erweisen sich als Herausforderung. Bis zu 30 Heli-Flüge sind pro Mast notwendig. Die „Krone“ begleitete die Arbeiter in luftigen Höhen in Golling.
Die Rotoren des „Super Puma“-Hubschraubers rattern laut, der Fallwind ist enorm. Fünf Arbeiter befinden sich auf der Spitze des 220-kV-Strommasts mit der Nummer 187 im Hagengebirge hoch über Golling. In weniger als zwei Stunden und nach zahlreichen Hubschrauberflügen wird dieser Mast Geschichte sein – abgebaut durch die Mannen der Firmen „Cteam“ und „Powerlines Energy“.
