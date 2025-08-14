Bitter! Ilzer muss auf Teamspieler verzichten

„Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut“, zeigt sich Schicker enttäuscht. Der Stürmer war im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro aus Leverkusen gekommen und hat seither in 37 Pflichtspielen elf Tore erzielt.