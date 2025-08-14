Bitter! Ilzer muss auf Teamspieler verzichten

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer muss längere Zeit auf Stürmer Adam Hlozek verzichten. Der tschechische Nationalstürmer hat sich im Training verletzt und muss nun operiert werden. Das bestätigte am Mittwoch Sportchef Andreas Schicker.
„Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut“, zeigt sich Schicker enttäuscht. Der Stürmer war im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro aus Leverkusen gekommen und hat seither in 37 Pflichtspielen elf Tore erzielt.
Im Training hat er einen Bruch des Kahnbeins im rechten Fuß erlitten und muss operiert werden. Bereits in der vergangenen Rückrunde hatte der tschechische Nationalspieler wegen Fußverletzungen viele Spiele verpasst.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.