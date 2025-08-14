„Ich genieße da die kompromisslose Freiheit“

Er ist 78 und kein bisschen müde: Im „Krone“-Gespräch mit Rudolf Buchbinder, der seit 2007 das Musikfest Grafenegg zum großen internationalen Orchesterfestival aufgebaut hat, merkt man, mit wie viel Energie und Leidenschaft der Starpianist auch sein vorletztes Festival plant. 2026 übergibt er an Johannes Neubert. „Ich wollte nie Konzertveranstalter sein. Für das Festival habe ich mich 2007 entschieden, weil ich da kompromisslose Freiheit genieße. Ich kann fast alles machen, was ich will.“