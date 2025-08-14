Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kult-Disco insolvent

„Die goldenen Zeiten im Nachtleben sind vorbei“

Wien
14.08.2025 06:00
Die Bettel-Alm hat Insolvenz angemeldet. Die Disco ist seit Jahren Kult, stets gut besucht. Der ...
Die Bettel-Alm hat Insolvenz angemeldet. Die Disco ist seit Jahren Kult, stets gut besucht. Der Betrieb soll weitergeführt werden, Personal erhalten bleiben.(Bild: Zwefo)

Mit der Wiener Bettel-Alm ist eine weitere Kult-Disco insolvent. Die ganze Branche steht vor vielfältigen Problemen. Und ab 2026 werden nun auch die Gesetze strenger. Wie geht es weiter?

0 Kommentare

Nachdem die Betreiberfirma der Kult-Disco Bettel-Alm in der Johannesgasse in der Wiener Innenstadt einen Insolvenzantrag gestellt hat, gehen die Wogen hoch. Das Disco-Stadl soll zwar weitergeführt und Personal nicht gekündigt werden, dennoch stellt sich die Frage: Wie läuft es gerade in der Wiener Nachtgastronomie?

„Die goldenen Zeiten sind seit der Pandemie vorbei“, erklärt Nachtgastro-Sprecher Stefan Ratzenberger. Das Ausgeh- und Konsumverhalten habe sich verändert, hinzu kommen Teuerung und wirtschaftliche Unsicherheit.

Zitat Icon

Die Stadt solle lieber Hotspots wie Schwedenplatz oder Praterstern entschärfen und nicht Unternehmern mehr Hürden auferlegen.

Stefan Ratzenberger, Nachgastronomie-Sprecher

Bild: Zwefo

Konzepte für Umwelt und Abfall
Und ab 2026 kommen im Rahmen des Wiener Veranstaltungsgesetzes nun verschärfte Regelungen auf Clubs und Veranstalter zu. So müssen ab 300 Besuchern Awarenesskonzepte (Rettungskette, ausreichend Beleuchtung, etc.) und -beauftragte, also jene, die die Einhaltung der Regeln kontrollieren, vorhanden sein. Ab 2000 Gästen braucht es eigene Umwelt- und Abfallkonzepte.

Lesen Sie auch:
Das Kultlokal Bettel-Alm in der Wiener Innenstadt
Das steckt dahinter
Insolvenzantrag: Sorge um Wiener Kult-Lokal
11.08.2025
Wiener Rettungsanker
Stadt will Nachtleben jetzt noch sicherer machen
16.07.2025

Finanzielle Hürden
Ratzenberger dazu: „Die geplanten Maßnahmen sind bereits gängige Praxis bei professionellen Bars, Clubs und Diskotheken, ohne die bürokratischen Hürden. Das ist kein Beitrag zu mehr Sicherheit, sondern ein kommunikatives Eigentor: Panikmache, die der Branche ein negatives Image verpasst.“

Die Freiheitliche Wirtschaft sieht das ähnlich, fürchtet dadurch noch mehr finanzielle und personelle Hürden für Clubbetreiber.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
20° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
20° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
153.133 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.554 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
109.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1629 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Wien
Kult-Disco insolvent
„Die goldenen Zeiten im Nachtleben sind vorbei“
Trotz Steuerberater
Influencerin: „Habe ständig Schiss vorm Finanzamt“
Zugverkehr eingestellt
Alarmstufe 3: Feuer wütet auf Firmengelände
Krone Plus Logo
Illegale Beauty-Klinik
Neben Gurke lagen im Eiskasten die Botoxfläschchen
Schüsse ignoriert
Verfolgungsjagd endet für Mann (28) im Gebüsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf