„Die goldenen Zeiten im Nachtleben sind vorbei“

Nachdem die Betreiberfirma der Kult-Disco Bettel-Alm in der Johannesgasse in der Wiener Innenstadt einen Insolvenzantrag gestellt hat, gehen die Wogen hoch. Das Disco-Stadl soll zwar weitergeführt und Personal nicht gekündigt werden, dennoch stellt sich die Frage: Wie läuft es gerade in der Wiener Nachtgastronomie?