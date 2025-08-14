Pflegeprofis verraten ihre Strategien bei Hitze

Sie befindet sich schon im Testbetrieb: Die IMC Krems ist in der Endphase der Entwicklung einer App, die vor allem in der häuslichen Pflege eingesetzt wird. Anders als speziell für Gesundheitsbereiche eingesetzten Apps soll sie vor allem eine Hilfe für jene sein, die im „privaten Bereich“ mit einer Pflegesituation konfrontiert werden.