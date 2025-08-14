Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

App schon in Probe

Pflegeprofis verraten ihre Strategien bei Hitze

Niederösterreich
14.08.2025 05:45
Pflegewissenschafterin Jette Lange (li.) und Soziologin Jacqueline Ludwig haben gemeinsam ...
Pflegewissenschafterin Jette Lange (li.) und Soziologin Jacqueline Ludwig haben gemeinsam Interviews geführt – und so manche neue Tipps für die App gesammelt.(Bild: IPC Krems)

Sie befindet sich schon im Testbetrieb: Die IMC Krems ist in der Endphase der Entwicklung einer App, die vor allem in der häuslichen Pflege eingesetzt wird. Anders als speziell für Gesundheitsbereiche eingesetzten Apps soll sie vor allem eine Hilfe für jene sein, die im „privaten Bereich“ mit einer Pflegesituation konfrontiert werden.

0 Kommentare

Ein plötzlicher Hitzeschlag kann tödlich enden. Heiße Wetterperioden sind vor allem für pflegebedürftige Menschen unangenehm: Schwindel, Erschöpfung, oft auch Verwirrtheit quälen. Im Department of Health Sciences des IMC Krems entwickelt man digitale Lösungen.

Wichtig dabei: Erfahrene Pflegerinnen analysieren, wie sie bei Problemen gegenzusteuern ist. „Viele haben spezielle Methoden oder Tricks, die als Maßnahmen allgemein oft übersehen werden“, erläutert das Forschungsteam.

Die App ist gut gegliedert: Ein Beispiel ist das Trinken, dass vor allem für ältere Menschen ...
Die App ist gut gegliedert: Ein Beispiel ist das Trinken, dass vor allem für ältere Menschen wichtig ist – im geplanten Info-Bereich.(Bild: CHW - stock.adobe.com)

Das Programm richtet sich vorrangig an „Otto Normalpfleger“ 
„Zielgruppe“ der Maßnahmen und Tipps ist weniger ausgebildetes Personal als vielmehr jene Menschen, die – oft im Verborgenen – den Alltag plötzlich pflegebedürftig werdender Angehöriger zusätzlich bewältigen müssen. Aber auch die Pflegenden leiden – sie sind auch Teil des Forschungsprojektes: „Eine große Rolle spielt es, bereits länger im Vorfeld die richtigen Maßnahmen vorzubereiten.“

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
153.133 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.554 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
109.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1629 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf