Pflegeprofis verraten ihre Strategien bei Hitze

Sie befindet sich schon im Testbetrieb: Die IMC Krems ist in der Endphase der Entwicklung einer App, die vor allem in der häuslichen Pflege eingesetzt wird. Anders als speziell für Gesundheitsbereiche eingesetzten Apps soll sie vor allem eine Hilfe für jene sein, die im „privaten Bereich“ mit einer Pflegesituation konfrontiert werden.
Ein plötzlicher Hitzeschlag kann tödlich enden. Heiße Wetterperioden sind vor allem für pflegebedürftige Menschen unangenehm: Schwindel, Erschöpfung, oft auch Verwirrtheit quälen. Im Department of Health Sciences des IMC Krems entwickelt man digitale Lösungen.
Wichtig dabei: Erfahrene Pflegerinnen analysieren, wie sie bei Problemen gegenzusteuern ist. „Viele haben spezielle Methoden oder Tricks, die als Maßnahmen allgemein oft übersehen werden“, erläutert das Forschungsteam.
Das Programm richtet sich vorrangig an „Otto Normalpfleger“
„Zielgruppe“ der Maßnahmen und Tipps ist weniger ausgebildetes Personal als vielmehr jene Menschen, die – oft im Verborgenen – den Alltag plötzlich pflegebedürftig werdender Angehöriger zusätzlich bewältigen müssen. Aber auch die Pflegenden leiden – sie sind auch Teil des Forschungsprojektes: „Eine große Rolle spielt es, bereits länger im Vorfeld die richtigen Maßnahmen vorzubereiten.“
