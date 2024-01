Jugendlicher entdeckte Feuer und weckte Eltern

Am Neujahrstag gegen 4.30 Uhr hatte der Jugendliche (13) durch die Raffstore des Hauses den Feuerschein entdeckt. Durch lautes Rufen konnte er seine Eltern aufwecken. Ihnen gelang es sogar den Brand zu löschen. Als die Feuerwehren Friesach und St. Salvator am Einsatzort eintrafen, waren die Flammen bereits erstickt und die Eltern, der Sohn und zwei seiner Freunde bereits im Freien. Der Hausbesitzer (36) hatte sich bei den Löscharbeiten an der Hand verletzt. Der Grund, weshalb die PVC-Box, in der Polster von Terrassenmöbeln gelagert waren, in Brand geraten war, ist noch unbekannt.