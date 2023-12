Achtung: Das alles speichert Ihr Autoschlüssel!

Kann gut sein, dass so ein Verhalten den Lenker seinen Leasingvertrag kostet, die Versicherung sich verdoppelt - oder gleich Fahrzeug und Führerschein eingezogen werden. Und zwar nicht in einer finsteren Science-Fiction-Zukunft oder wie in fernöstlichen Überwachungsstaaten, sondern in einer sehr denkbaren Zukunft. Den Schlüssel für den Blick in die automobile Seelenlage haben die Autohersteller längst - und zwar im wörtlichen Sinn.