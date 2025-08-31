Sieg für Vingegaard, Gall klettert in die Top-5

Gall „sehr zufrieden“ mit seiner Form

„Ich glaube, fast jeder hat sich heute eine Fluchtgruppe erwartet. Es hat dann auch lange gedauert für die Gruppe, aber es war dann eben nur eine Fünf-Mann-Gruppe. Schlussendlich war es der wichtigste Tag für das Gesamtklassement. Habe ich mir so nicht erwartet, aber bin sehr zufrieden“, resümierte Gall, dem im Kampf um Platz zwei und drei etwas die Kraft gefehlt hat. „Mir hat nur das letzte bisschen gefehlt, um mit Almeida und Pidcock mitzufahren, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, wie es gelaufen ist und mit meiner Form.“