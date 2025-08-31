Vorteilswelt
Es geht wieder los

Schuljahr startet: Vermehrt Polizeikontrollen

Österreich
31.08.2025 18:00

Rund 500 Polizisten und Polizistinnen werden zum Schulbeginn in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland für die Schulwegsicherung im Einsatz sein.

Parallel dazu setzt das Innenministerium zum Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verstärkt auf Verkehrssicherheit. Rund 500 Polizistinnen und Polizisten werden vor Schulen präsent sein, unterstützt von Schülerlotsen, Eltern und Zivildienern. Innenminister Gerhard Karner appelliert an Autofahrer, in Schulnähe besonders vorsichtig zu fahren.

„Durch eine verstärkte Präsenz der Exekutive wird schwerpunktmäßig der Verkehr im Bereich der Schulen überwacht, um die Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker zu sensibilisieren“, so der Minister.

Das Balkendiagramm zeigt die Prognose der Schülerzahlen in Österreich bis 2029/30 im Vergleich zum Schuljahr 2024/25. Die Zahl der Volksschüler sinkt in allen Bundesländern, besonders stark in Kärnten, Vorarlberg und Wien mit etwa minus 6 %. Die Schülerzahlen in Sekundarstufe I und II steigen in allen Bundesländern, am stärksten in Oberösterreich, Vorarlberg und Wien mit bis zu 8 %. Quelle: Statistik Austria.
Das Balkendiagramm zeigt die geschätzte Zahl der Schülerinnen und Schüler in Österreich für das Schuljahr 2025/26. Insgesamt werden 1,17 Millionen erwartet, das sind 0,3 % mehr als im Vorjahr. Die meisten Kinder besuchen Volksschulen mit 374.000, gefolgt von Mittelschulen mit 219.000 und BHS mit 143.000. Quelle: BMBWF/Statistik Austria.

2024 über 400 Schulwegunfälle
Im Vorjahr ereigneten sich österreichweit 419 Schulwegunfälle mit 451 verletzten Kindern, davon 42 schwer. Besonders oft kommt es am Schutzweg zu Kollisionen. Im laufenden Jahr wurde bereits ein tödlicher Unfall verzeichnet: In Tirol wurde im Juni ein siebenjähriger Schüler von einem Lkw überrollt.

Zur Prävention setzt die Polizei auf verstärkte Kontrollen, Aufklärung und Verkehrserziehung. Jährlich nehmen rund 300.000 Kinder an entsprechenden Programmen teil, etwa an Radfahrprüfungen in der Volksschule.

