Schuljahr startet: Vermehrt Polizeikontrollen

Das Balkendiagramm zeigt die Prognose der Schülerzahlen in Österreich bis 2029/30 im Vergleich zum Schuljahr 2024/25. Die Zahl der Volksschüler sinkt in allen Bundesländern, besonders stark in Kärnten, Vorarlberg und Wien mit etwa minus 6 %. Die Schülerzahlen in Sekundarstufe I und II steigen in allen Bundesländern, am stärksten in Oberösterreich, Vorarlberg und Wien mit bis zu 8 %. Quelle: Statistik Austria.