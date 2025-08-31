Volvo XC70: Plug-in-Hybrid mit Mega-Reichweite

China zuerst, Europa später

In China ist der Wagen bereits vorbestellbar, Europa muss sich noch gedulden. Kein Zufall: Der größte Automarkt der Welt verlangt nach Modellen, die sich flexibel an verschiedene Lade- und Fahrbedingungen anpassen. Über 200 Kilometer Reichweite nach CLTC-Zyklus – ein Wert, den man in Europa realistischerweise niedriger ansetzen darf – reichen dort im Alltag für die meisten Pendelstrecken völlig aus.