Mit einem Lächeln unterm Helm immer im Rhythmus

Ohne seine Torhüter-Ausrüstung wirkt er mit seinen 1,93 Metern fast schlaksig. Sein spitzbübisches Lächeln kann man unter dem Helm während des Spiels auch nicht erkennen. Leider, denn mit Evan Cowley steht ein äußerst smarter und sympathischer Kerl in der kommenden Saison bei den Vienna Capitals zwischen den Pfosten.