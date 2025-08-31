Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

Austria Wien gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
31.08.2025 05:00
Die Austria duelliert sich mit Altach.
Die Austria duelliert sich mit Altach.(Bild: GEPA)

5. Spieltag in der Bundesliga: Die Wiener Austria trifft auf Altach. Um 17 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Am Wiener Verteilerkreis herrscht Krisenstimmung. Trainer Stephan Helm ist nach dem verpatzten Start mit dem Aus im Europacup und ÖFB-Cup und nur einem Punkt aus vier Ligaspielen angezählt. Dem Burgenländer droht die Ablöse in der länderspielbedingten Ligapause – möglicherweise selbst bei einem Heimsieg gegen Altach.

Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Helm glaubt daran, den Turnaround mit den Veilchen schaffen zu können. „Ich glaube an das Potenzial dieser Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir zeitnah Hebel betätigen können, sodass wir diese Leistung etwas verbessern und in Siege ummünzen können.“

Neuzugang Johannes Eggestein berichtete von angespannter Stimmung in der Kabine. Am Rasen wurde nach Lösungen gesucht. „Wir haben im Training den Fokus auf eine kompakte Mannschaft gelegt, dass wir enge Abstände zueinander haben und ein gutes Pressing eingeleitet werden kann“, sagte Eggestein.

Altach noch ungeschlagen
Während die Austria bereits neun Gegentore erhalten hat, exerziert Altach aktuell defensive Geschlossenheit vor. Dies mit einer Spielidee, die Helm als „mutig und aggressiv“ lobte. Erst ein Gegentor hat der Abstiegskandidat der Vorsaison erhalten, die Vorarlberger sind eines von vier noch ungeschlagenen Teams (Salzburg, Rapid, WSG Tirol). Im direkten Duell ist die Austria fünf Partien lang ungeschlagen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
145.691 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
142.652 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
111.133 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4394 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1650 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
Austria gegen Altach
„Pflichtsieg“! Höchste Zeit für den Defibrillator
Bundesliga im Ticker
TSV Hartberg gegen Rapid Wien ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Austria Wien gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE
Säumel nach Derbysieg:
„Haben den kritischen Punkt bereits überschritten“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf