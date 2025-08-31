Austria Wien gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Altach noch ungeschlagen

Während die Austria bereits neun Gegentore erhalten hat, exerziert Altach aktuell defensive Geschlossenheit vor. Dies mit einer Spielidee, die Helm als „mutig und aggressiv“ lobte. Erst ein Gegentor hat der Abstiegskandidat der Vorsaison erhalten, die Vorarlberger sind eines von vier noch ungeschlagenen Teams (Salzburg, Rapid, WSG Tirol). Im direkten Duell ist die Austria fünf Partien lang ungeschlagen.