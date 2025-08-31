33 Fragen an Ausnahmetalent Silvia Schneider

Wenn man Silvia Schneider ein WhatsApp schickt, kommt die Antwort spätestens fünf Minuten später. Wenn sie einen Moderationsjob übernimmt, bereitet sie sich vor wie keine Zweite, wenn sie für eine Schauspielrolle lernt, kann sie auch den Text der anderen. Und wenn man ihr die Präsentation einer Kochsendung anbietet, macht sie gleich eine Kochlehre. So ist Silvia Schneider, ein Wunder. DAS österreichische Fräuleinwunder. Aber eben nicht im Sinn der 1950er-Jahre „brav und adrett“, sondern eine moderne Version: vielseitig talentiert, fokussiert, diszipliniert, mutig und selbstbewusst.