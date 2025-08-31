WSG Tirol gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

Nach dem verlorenen Elferkrimi in Nikosia um die Conference-League-Teilnahme kehrt der WAC ins nationale Geschäft zurück. Gegner in Innsbruck ist die WSG Tirol, die ihrer Favoritenrolle im Cup gegen Oedt (3:1) gerecht geworden ist. „Das Schöne für uns ist, dass wir schon drei Tage später wieder ein Match haben. Und dort versuchen wir natürlich, das Beste zu machen“, sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer. Er hatte das verlorene Millionenspiel bereits kurz darauf sehr aufgeräumt als verdiente Niederlage eingeordnet. „Bei uns hat der letzte Punch gefehlt.“