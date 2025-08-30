Tesla bringt Performance-Version des Model Y

Innen „performiert“ Tesla weiter: Exklusive Performance-Sportsitze mit verstellbaren Oberschenkelauflagen, Carbon-Zierteile und Alu-Pedale schaffen ein sportlich-edles Ambiente. Neu ist auch ein 16-Zoll-Touchscreen mit höherer Auflösung, der fast 80 % mehr Pixel liefert als das 15,4-Zoll-Display anderer Varianten des ModelY und so für gestochen scharfes Infotainment sorgt – egal ob beim Einstellen der Fahrmodi oder beim Netflix-Schauen im Stand.