TSV Hartberg gegen Rapid Wien ab 17 Uhr LIVE

Schmid: „Logischerweise haben wir Rückenwind“

Beide Mannschaften mussten unter der Woche hart kämpfen. Rapid am Donnerstag beim 2:0 gegen Györ. Hartberg setzte sich am Mittwoch im Cup gegen den Drittligisten Velden erst in der Verlängerung 3:0 durch. Schmid verwies auf das Weiterkommen und durchwegs gute Leistungen in der Liga. „Logischerweise haben wir Rückenwind.“ Vier der jüngsten sechs Duelle gingen an die Steirer. Stöger: „Sie hatten ein Spiel gegen Salzburg, das sie eigentlich gewinnen müssen. Wir sind gewarnt.“