TSV Hartberg gegen Rapid Wien ab 17 Uhr LIVE

5. Spieltag in der Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt Rapid. Um 17 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Nach dem Aufstieg in die Conference League will Rapid auch im Hartberger Ausweichstadion in Maria-Enzersdorf die bisher gezeigte Auswärtsstärke prolongieren. „Wenn die Spieler sich entwickeln wollen und wenn wir uns als Mannschaft entwickeln wollen, dann heißt es, das seriös anzugehen“, forderte Rapid-Trainer Peter Stöger vor der kurzen Auswärts-Anreise. „Die Meisterschaft ist das, was für uns entscheidend ist. Das ist das tägliche Brot, und das tägliche Brot ist ganz einfach wichtig.“
Der Gegner wird von einem Mann betreut, der Stöger in- und auswendig kennt. Hartberg-Coach Manfred Schmid war Stögers rechte Hand in Wiener Neustadt, bei der Austria, in Köln und Dortmund – nun treffen sie erstmals aufeinander. „Wir wissen, was zu tun ist. Es geht alles nur über hundertprozentige gemeinsame Arbeit auf dem Platz“, sagte Schmid.
Schmid: „Logischerweise haben wir Rückenwind“
Beide Mannschaften mussten unter der Woche hart kämpfen. Rapid am Donnerstag beim 2:0 gegen Györ. Hartberg setzte sich am Mittwoch im Cup gegen den Drittligisten Velden erst in der Verlängerung 3:0 durch. Schmid verwies auf das Weiterkommen und durchwegs gute Leistungen in der Liga. „Logischerweise haben wir Rückenwind.“ Vier der jüngsten sechs Duelle gingen an die Steirer. Stöger: „Sie hatten ein Spiel gegen Salzburg, das sie eigentlich gewinnen müssen. Wir sind gewarnt.“
