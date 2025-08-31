Wolfsburg gegen Mainz ab 15.30 Uhr LIVE

Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank
„Das hat mich gestört“
Zweite Runde in der deutschen Bundesliga: Wolfsburg empfängt Mainz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier im Liveticker:
Wolfsburg startete mit einem Auswärtssieg in die Saison, Mainz mit einer Heimniederlage. 2019, 2021 und 2023 schafften die Wölfe jeweils zwei Siege zum Auftakt, geht diese Zwei-Jahres-Serie 2025 weiter?
Vorsicht! Bei keinem anderen Verein schoss Mainz in seiner Bundesliga-Geschichte so viele Auswärtstore wie in Wolfsburg (30). Dazu kommt: Der VfL Wolfsburg ist seit acht Bundesliga-Heimspielen sieglos, neun wären ein neuer VfL-Negativrekord in der Bundesliga.
