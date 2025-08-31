Thunberg erneut mit Gaza-Hilfsflotte unterwegs

Thunberg: „Verrat an gesamter Menschheit“

Konkret geht es Thunberg um die Aufrechterhaltung von internationalem Recht und um die Vorbeugung von Kriegsverbrechen und Völkermord. Die Staaten und Regierungen kämen ihrer Verantwortung nicht nach und verletzten „ihre rechtliche Pflicht“, kritisierte Thunberg. „Und damit verraten sie die Palästinenser, aber auch die gesamte Menschheit.“ Die neue Gaza-Hilfsflotte wird von einer Gruppe organisiert, die sich als „unabhängige“ Organisation beschreibt und sich Global Sumud Flotilla nennt. „Sumud“ ist das arabische Wort für „Widerstandskraft“.