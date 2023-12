Padua: Schule ersetzt in Lied Jesus durch Kuckuck

Laut dem Gesetzentwurf sollen traditionelle Feiern im Zusammenhang mit Weihnachten und dem Osterfest wie Krippenspiele, Theaterstücke und andere Veranstaltungen geschützt werden. Wann das Parlament den Gesetzesentwurf diskutieren wird, ist noch nicht bekannt. Von den Oppositionsparteien und dem Verband der italienischen Schulleiter gab es umgehend scharfe Kritik. „Die Traditionen des Landes müssen sicherlich berücksichtigt werden, aber sie per Gesetz vorzuschreiben, ist fehl am Platz“, mahnte der Vorsitzende des nationalen Schulleiterverbandes ANP Antonello Giannelli noch vor Bekanntwerden des Falles an der Schule in Padua.