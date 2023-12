Stadttor erhitzt Gemüter

„Alles kein Thema mehr, aber die eigentlichen Pläne sind nicht an den Kosten gescheitert, sondern daran, dass es Anrainerproteste gegeben hat. Umso größer ist die Freunde in der Bevölkerung, besonders bei den betroffenen Anrainern, dass das Aus verkündet wurde“, meint ÖVP-Vizebürgermeister Gerald Rohr. Gegen die weiteren Investitionen in die Burg spreche nichts, so Rohr, allerdings würde ein Stadttor nicht ansatzweise in Relation zu dem stehen, was notwendig sei.