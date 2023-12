Typisch österreichisch? So sehen wir laut KI aus

Österreich. Das ist das Land der Berge am Strome, die Heimat großer Töchter und Söhne. So steht es zumindest in der Bundeshymne. Glaubt man den gängigen Klischees, sind wir außerdem Bier, Wein, Schnitzel und Apfelstrudel. Oder steckt doch mehr dahinter und in uns? Um das herauszufinden, hat sich Krone+ mit einem KI-Bildgenerator auf eine virtuelle Tour durch die Bundesländer begeben.