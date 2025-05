Putin-Methode könnte Trump dritte Amtszeit sichern

Dabei kommen zwangsläufig Erinnerungen an Dimitri Medwedew auf, der Putin für eine Amtszeit vertrat, um die damaligen Beschränkungen des Präsidentenamtes auszuhebeln. Der Kremlchef hat die Verfassung mittlerweile so weit reformiert, dass er in der Theorie bis 2036 durchregieren könnte. Der Unterschied zu Trump: Putin war 2008 bedeutend jünger als der US-Präsident und hatte dementsprechend mehr Zeit. Lessig ist überzeugt, dass Trump einen ähnlichen Weg gehen könnte – eben in abgekürzter Form.