Putin gibt Einblick in angeblich private Gemächer

Ausschnitte davon kursieren bereits in sozialen Medien. Sie offenbaren eine luxuriöse Einrichtung. In einem beispiellosen Video ist der russische Staatschef zu sehen, wie er vor seinem Haus – in der Nähe seines Büros – mit einem Lokaljournalisten plaudert, bevor er enthüllt, was sich im Inneren befindet: Gold, Stuck und Pomp.