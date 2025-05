„Wir müssen weg vom isolierten Silo-Denken“

Die Talkgäste brechen dabei eine klare Lanze für breites Wissen aus unterschiedlichen Fächern. Verkürzt gesagt: interdisziplinär ausgebildete Studierende. Kommunikationswissenschafterin Sophie Lecheler führt ein Beispiel an: „Bachelor in Physik, Master in Soziologie.“ Peter Knees von der TU meint dazu: „Breit ausgebildete Studierende können unterschiedliche Bereiche miteinander kombinieren. Somit: Weg vom isolierten Silo-Denken.“