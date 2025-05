Österreich verliert WM-Generalprobe gegen Kanada

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat mit einer Niederlage die Vorbereitung auf die nächste Woche beginnende Weltmeisterschaft abgeschlossen. Die ÖEHV-Auswahl verlor am Sonntag in Wien gegen Rekordweltmeister Kanada 1:5 (1:1,0:3,0:1). Die Österreicher fliegen am Dienstag nach Stockholm, wo am Freitag (16.20 Uhr) das WM-Auftaktspiel gegen Finnland auf dem Programm steht.