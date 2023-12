Staatsanwalt-Beißkorb | Voyeurismus-Riegel

Staatsanwalt-Beißkorb. Morgendliche Redaktionsbesprechung. Es war durchgesickert, dass nach langen Jahren der Diskussion nun der Abschaffung des Amtsgeheimnisses nichts mehr entgegensteht. Ein interessantes Thema. Da platzt plötzlich ein anderes Thema herein, es überholt eine noch spannendere Information die Amtsgeheimnis-Lösung: Der Verfassungsgerichtshof hat ein höchst bemerkenswertes Urteil gefällt, die Sicherstellung von Handys in Strafverfahren ist ohne richterliche Bewilligung verfassungswidrig! Das verstoße gegen das Recht auf Privatleben und den Datenschutz. Die Regierung ist nun angehalten, das spätestens per 1. Jänner 2025 gesetzlich zu regeln. Wobei künftig eine gerichtliche Genehmigung für die Beschlagnahme nicht reichen wird, es muss die Verhältnismäßigkeit gewährleistet sein, es muss auch beantragt werden, für welchen Zeitraum und was ausgewertet werden soll. Was das für aktuelle Fälle bedeutet hätte? Mit dem neuen Gesetz wären Zufallsfunde aus nicht definierten Zeiträumen unmöglich. Vieles, das längst breit diskutiert und vielfach auch erhoben wird, wäre gar nicht bekannt geworden. So titeln wir heute: „Beißkorb für die Staatsanwälte“.